Нью-Йорк Никс объявили о подписании контракта с Михайлюком

"Нью-Йорк Никс" подписал контракт с атакующим защитником из Украины Святославом Михайлюком.

Напомним, на чемпионате Европы по баскетболу — 2022 национальная команда Украины, в составе которой выступал Михайлюк, вышла в плей-офф соревнований, где в первой стадии уступила сборной Польши со счётом 86:94.

В минувшем сезоне Михайлюк принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи.

