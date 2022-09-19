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Нью-Йорк Никс объявили о подписании контракта с Михайлюком

Баскетбол
Обновлено
(3 голосов)

Украинец останется в НБА

Нью-Йорк Никс объявили о подписании контракта с Михайлюком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Нью-Йорк Никс" подписал контракт с атакующим защитником из Украины Святославом Михайлюком.

Напомним, на чемпионате Европы по баскетболу — 2022 национальная команда Украины, в составе которой выступал Михайлюк, вышла в плей-офф соревнований, где в первой стадии уступила сборной Польши со счётом 86:94.

В минувшем сезоне Михайлюк принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи.

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В статье: Святослав Михайлюк
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.09.2022 в 19:06
Племяша кращий !!!
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