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Нью-Йорк Никс объявили о подписании контракта с Михайлюком
Украинец останется в НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Нью-Йорк Никс" подписал контракт с атакующим защитником из Украины Святославом Михайлюком.
Напомним, на чемпионате Европы по баскетболу — 2022 национальная команда Украины, в составе которой выступал Михайлюк, вышла в плей-офф соревнований, где в первой стадии уступила сборной Польши со счётом 86:94.
В минувшем сезоне Михайлюк принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи.
Welcome to New York, @sviat_10! pic.twitter.com/65TggereLF— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 19, 2022
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