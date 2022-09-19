Стала известна зарплата Святослава Михайлюка в Нью-Йорк Никс

Стала известна зарплата защитника сборной Украины Святослава Михайлюка в новом клубе

По контракту с "Нью-Йорком" украинец будет получать гарантированно 50 тысяч долларов. Об этом в Twitter пишет журналист Фред Кац.

В минувшем сезоне Святослав сыграл за "Торонто" 56 матчей, набирая 4,6 очка и 1,6 подбора за встречу.