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Стала известна зарплата Святослава Михайлюка в Нью-Йорк Никс

Баскетбол
(2 голосов)

Украинец сменил клуб

Стала известна зарплата Святослава Михайлюка в Нью-Йорк Никс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна зарплата защитника сборной Украины Святослава Михайлюка в новом клубе

По контракту с "Нью-Йорком" украинец будет получать гарантированно 50 тысяч долларов. Об этом в Twitter пишет журналист Фред Кац.

В минувшем сезоне Святослав сыграл за "Торонто" 56 матчей, набирая 4,6 очка и 1,6 подбора за встречу.

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В статье: Святослав Михайлюк
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Источник:
XSport.ua

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