Молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 стала чемпионом турнира в Будапеште

Молодежная сборная команды Украины по баскетболу 3х3 в рамках подготовки к чемпионату мира приняла участие в международном турнире, который прошел в Будапеште (Венгрия) 17-18 сентября.

Сборная Украины в Streetball 2022 Budapest Open выступала в группе "В", в которой переиграла своих оппонентов забивая в каждой игре 22 очка:

UKRAINE U23 - Tresspandák (22:1)

UKRAINE U23 - Venice Beach (22:16)

UKRAINE U23 - Yeeehaw (22:8)

В плей-офф сразу же начался с полуфиналов, где наша команда победила Dream Team со счетом 22:10. В финале турнира молодежная сборная одержала победу над командой Boráros Ballers с разуном 22:14, таким образом завоевала первое место на турнире Budapest Open.

Результаты игр:

UKRAINE U23 - Tomahawk Cluj (16:14)

UKRAINE U23 - VasiEnergia (20:16)

UKRAINE U23 - The Balling Stones (21:14)