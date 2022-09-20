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Молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 стала чемпионом турнира в Будапеште
Наша команда хорошо поработала
Фото: ФБУ
Молодежная сборная команды Украины по баскетболу 3х3 в рамках подготовки к чемпионату мира приняла участие в международном турнире, который прошел в Будапеште (Венгрия) 17-18 сентября.
Сборная Украины в Streetball 2022 Budapest Open выступала в группе "В", в которой переиграла своих оппонентов забивая в каждой игре 22 очка:
UKRAINE U23 - Tresspandák (22:1)
UKRAINE U23 - Venice Beach (22:16)
UKRAINE U23 - Yeeehaw (22:8)
В плей-офф сразу же начался с полуфиналов, где наша команда победила Dream Team со счетом 22:10. В финале турнира молодежная сборная одержала победу над командой Boráros Ballers с разуном 22:14, таким образом завоевала первое место на турнире Budapest Open.
Результаты игр:
UKRAINE U23 - Tomahawk Cluj (16:14)
UKRAINE U23 - VasiEnergia (20:16)
UKRAINE U23 - The Balling Stones (21:14)
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