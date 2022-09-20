Прометей отказался от участия в чемпионате Украины

Каменский "Прометей" не планирует выходить на старт нового сезона чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги. Об этом сообщил президент клуба Владимир Дубинский на своей странице в фейсбуке. По его словам, в Исполком ФБУ в лице президента федерации Михаила Бродского выдвинул слишком высокие требования конкретно к каменскому клубу.

"Начиная с августа этого года, баскетбольный клуб "Прометей", несмотря на все организационные, безопасностные и финансовые сложности, начал подготовку к участию в будущем чемпионате Украины по баскетболу. Клубом был полностью сформирован состав команды, обеспечено проживание игроков и персонала Клуба, организовано питание спортсменов, взят в аренду игровой зал, в котором тренируется команда.

Но, к сожалению, даже в такое тяжелое для нашей страны и всего спорта время, в Федерации баскетбола Украины нашлись те, кто ставит свои амбиции или частные интересы выше общих интересов баскетбольного общества и государства в целом.

Так, 13 сентября под руководством Президента Федерации Баскетбола Украины господина Михаила Бродского, с начала войны уехавшего в Италию, с использованием Zoom-конференции было проведено заседание Исполкома ФБУ, на котором почти единогласно приняли дискриминационное для нашего баскетбольного клуба "Прометей" решение. Для всех клубов участников чемпионата Украины по баскетболу был установлен заявочный взнос в размере 40 000,00 грн. и исключительно для баскетбольного клуба "Прометей" этот взнос составил 4 500 000,00 грн., что более чем в 100 раз превышает взносы для других клубов.

Наш клуб выражает свое возмущение ситуацией, сложившейся в украинском баскетболе и категорически заявляет о недопустимости выборочного, дискриминационного и предвзятого отношения к любому из Клубов-членов баскетбольного сообщества. Мы подчеркиваем, что главный принцип любых спортивных состязаний – это принцип честной игры, предполагающий равенство всех участников.

Искренне надеемся, что президент ФБУ Михаил Бродский как можно быстрее присоединится к украинскому народу и вернется в Украину, и поймет, как сейчас трудно организовывать тренировочный процесс и находить финансирование для поддержки клубов, а также поймет состояние спортсменов и тренеров, которые находясь под постоянной угрозой ракетных обстрелов, хотят играть, а не зависеть от позорных и ангажированных решений ФБУ.

На сегодняшний день вынужден констатировать печальный факт - клуб, являющийся флагманом украинского баскетбола, действующим чемпионом Украины, клуб, который в прошлом году своими играми и победами поднял рейтинг Украины на 16 строчку Баскетбольной Лиги Чемпионов, одержав рекордные для страны зачетные баллы, сегодня действиями и решениями ФБУ фактически был выброшен из чемпионата Украины.

Баскетбольный клуб "Прометей" не примет участие в ХХХІІ чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2022/2023, если Федерацией баскетбола Украины не будут устранены проявления предвзятости и дискриминации по отношению к нашему клубу.

Мы остаемся в стране, мы продолжаем работать и делать все для нашей общей победы, Клуб продолжает представлять Украину на международной арене.

Это больно и ужасно, но нам не оставили иного выбора", - говорится в заявлении Дубинского.