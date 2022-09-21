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Леброн Джеймс постригся налысо
Баскетболист опубликовал фото
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором продемонстрировал свой новый имидж.
37-летний игрок опубликовал эмодзи пожилого мужчины.
Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно он заключил с "Лейкерс" новое соглашение
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