Будивельник с победы стартовал в Лиге чемпионов

Будивельник уверенно победил чемпиона Швеции Норрчепинг Долфинс 87:51 в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Сначала Будивельник присматривался к возможностям соперника, а шведы пытались завладеть инициативой, но им этого не удалось сделать и украинская команда начала увеличивать свое преимущество.

Вторая четверть завершилась со счетом +18, а на последний перерыв команды ушли преимуществом украинской команды +26.

Концовку игры команды уже доигрывали, впрочем Будивельник не стеснялся и увеличивал свое преимущество.

Самым результативным в составе Будивельника стал Кэт Барбер, набравший 18 очков. Джонни Берханемескель набрал 16 очков, а лучшим из украинцев стал Богдан Близнюк, на счету которого 10 очков и 6 подборов.

Во втором раунде квалификации ЛЧ Будивельник сыграет матч с немецким Бамбергом, который состоится в Лиссабоне 23 августа.

Норрчепинг - Будивельник 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)