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Женская сборная США уверенно разобралась с Бельгией в первом туре группового этапа ЧМ
Номинальные хозяева взяли верх благодаря мощной первой четверти
Фото: Sport.ua
В Сиднее завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами США и Бельгии. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 87:72.
Самым результативным игроком матча стала Брианна Стюарт, которая набрала 22 очка. Алисса Томас и Джуэл Лойд набрали по 14 очков. В составе бельгийской команды отличилась Юли Ванло — 13 очков.
В группе со сборными США и Бельгии выступают также национальные команды Китая, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины и Пуэрто-Рико.
ЧМ-2022. Группа A.
США - Бельгия 87:72 (32:22, 16:17, 24:17, 15:16)
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