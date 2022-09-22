Женская сборная США уверенно разобралась с Бельгией в первом туре группового этапа ЧМ

В Сиднее завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами США и Бельгии. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 87:72.



Самым результативным игроком матча стала Брианна Стюарт, которая набрала 22 очка. Алисса Томас и Джуэл Лойд набрали по 14 очков. В составе бельгийской команды отличилась Юли Ванло — 13 очков.

В группе со сборными США и Бельгии выступают также национальные команды Китая, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины и Пуэрто-Рико.

ЧМ-2022. Группа A.

США - Бельгия 87:72 (32:22, 16:17, 24:17, 15:16)