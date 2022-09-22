Сборная Франции легко справилась с Австралией в матче ЧМ

В Сиднее завершился матч 1-го тура чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами Австралии и Франции. Встреча завершилась победой французских баскетболисток со счётом 70:57.

Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Франции Габби Уильямс, записавшая на свой счёт 23 очка.

В следующем туре австралийки сыграют со сборной Мали, а Франции предстоит матч с Канадой.