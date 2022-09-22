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Сборная Франции легко справилась с Австралией в матче ЧМ
Французы не испытали проблем
В Сиднее завершился матч 1-го тура чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами Австралии и Франции. Встреча завершилась победой французских баскетболисток со счётом 70:57.
Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Франции Габби Уильямс, записавшая на свой счёт 23 очка.
В следующем туре австралийки сыграют со сборной Мали, а Франции предстоит матч с Канадой.
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