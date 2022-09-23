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Сборная США разгромила Пуэрто-Рико во втором туре группового этапа ЧМ-2022
Американки не оставили шанса соперницам
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Сборная США уверенно обыграла Пуэрто-Рико в матче 2-го тура чемпионата мира по баскетболу.
Центровой сборной США Шакира Остин записала на свой счёт 19 очков, став самым результативным игроком матча. Также она совершила 10 подборов.
В 3-м туре США сыграет с национальной командой Китая, а сборной Пуэрто-Рико предстоит встреча с Бельгией.
США - Пуэрто-Рико 106 - 42 (27:11, 27:10, 26:6, 26:15)
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