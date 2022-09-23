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Сборная США разгромила Пуэрто-Рико во втором туре группового этапа ЧМ-2022

Баскетбол
(1 голосов)

Американки не оставили шанса соперницам

Сборная США разгромила Пуэрто-Рико во втором туре группового этапа ЧМ-2022

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Сборная США уверенно обыграла Пуэрто-Рико в матче 2-го тура чемпионата мира по баскетболу.

Центровой сборной США Шакира Остин записала на свой счёт 19 очков, став самым результативным игроком матча. Также она совершила 10 подборов.

В 3-м туре США сыграет с национальной командой Китая, а сборной Пуэрто-Рико предстоит встреча с Бельгией.

США - Пуэрто-Рико 106 - 42 (27:11, 27:10, 26:6, 26:15)

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В статье: женская сборная США по баскетболу
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