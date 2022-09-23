Будивельник уступил Бамбергу во втором раунде Лиги чемпионов

Будивельник проиграл матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором соперником киевского клуба был германский Бамберг.

Будивельник выиграл первую половину матча и вскоре немецкий клуб выровнял игру в третьей четверти, а судьба матча решалась в очень напряженной и близкой заключительной десятиминутке. Выявить более сильного в основное время не удалось и игра перешла в овертайм.

К сожалению, немцы оказались сильнее: при равном счете Бамберг имел 24 секунды на решающую атаку, завершил которую точным трехочковым лучший игрок матча Джастин Райт-Форман. Американец набрал 33 очка, а его команда выиграла матч со счетом 97:94.

Будивельник не смог преодолеть второй раунд квалификации Лиги чемпионов и не попал в основную часть соревнований.

Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд

Лиссабон, Португалия

Бамберг (Германия) — Будивельник (Украина) ОТ 97:94 (19:18, 15:23, 23:19, 25:22, 15:12)