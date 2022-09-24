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Багатскис о Евробаскете-2022: В целом меня порадовала команда

Баскетбол
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Ну так себе

Багатскис о Евробаскете-2022: В целом меня порадовала команда

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис подвел итоги выступления национальной команды на Евробаскете-2022. Его слова цитирует Суспільне:

"Мне казалось, что все было правильно рассчитано. Но всегда бывает, что когда заканчиваешь турнир поражением, появляются умники, которые заранее знали. Для себя я знаю, что просчитался. Возможно, нужно было сократить количество товарищеских матчей, чтобы у команды остались силы. Но каждый из игроков вам скажет, что лучшие тренировки – это матчи.

В общем, меня порадовала команда. Как мы сумели собраться после поражений от Италии и Исландии и подготовиться к Евробаскету, когда мы ломали матчи против Эстонии и Италии, проявляли характер. Что касается персоналий, то назову двух: Исуф Санон и Иван Ткаченко. Они оба доказали, что могут играть на высоком уровне в более качественный баскетбол. Мне будет интересно наблюдать за тем, как они будут играть в клубе" – сказал он.

Напомним, что Украина проиграла Польше в матче 1/8 финала Евробаскета-2022.

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В статье: Айнарс Багатскис
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