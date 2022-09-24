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Андре Игудала возвращается в Голден Стэйт Уорриорс

Баскетбол
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Четырехкратный чемпион НБА отыграет свой последний сезон в ГСВ

Андре Игудала возвращается в Голден Стэйт Уорриорс

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
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Форвард Андре Игудала объявил о том, что подпишет свой последний контракт с "Голден Стэйт Уорриорс" на сезон 2022/23. Винг провел последние два года также в команде из Сан-Франциско, однако долго решал, стоит ли ему провести в команде свой прощальный год.

Игудала отыграл за "Уорриорс" пять сезонов, с 2013 по 2019 годы. За этот период ему трижды удалось стать чемпионом НБА (2015, 2017, 2018). Следующие два сезона он провел в "Майями", однако уже в 2021 году вернулся в "ГСВ". В первый же год после возвращения Андре снова стал чемпионом лиги.

За свой восемнадцатый сезон в НБА форвард провел 31 игру в регулярном чемпионате, набирая по 4 очка, 3.2 подбора и 3.7 ассиста в среднем за матч. В плей-офф Игудала сыграл и того 7 матчей.

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз
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