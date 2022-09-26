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Сборная США в 4-м туре обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2022
Четвертая победа кряду
Завершился матч 4-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Южной Кореи. Встреча закончилась победой американских баскетболисток.
США - Южная Кореи 145:69 (32:21, 36:19, 38:12, 39:17)
Самым результативным игроком встречи стала американка Брайонна Джонс, записав на свой счёт 18 очков и восемь подборов.
В следующем туре США сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины, а сборной Южной Кореи предстоит встреча с Пуэрто-Рико. Обе игры состоятся 27 сентября.
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