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Женская сборная США по баскетболу установила рекорд результативности на ЧМ
Американские баскетболистки вошли в историю
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Женская сборная США установила рекорд в истории чемпионата мира по баскетболу. Это случилось после победы американских баскетболисток в матче с национальной командой Южной Кореи со счётом 145:69. Ранее ни одна команда не набирала в одной встрече такое количество очков.
Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии — в 1990 году бразильянки набрали 143 очка. Отметим, что американки побили свой же рекорд, установленный ими в 2014 году на чемпионате мира. Тогда в матче со сборной Анголы они набрали 119 баллов.
Напомним, самым результативным игроком встречи с южнокореянками стала американка Брайонна Джонс, записав на свой счёт 18 очков и восемь подборов.
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