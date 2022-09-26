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Женская сборная США по баскетболу установила рекорд результативности на ЧМ

Баскетбол
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Американские баскетболистки вошли в историю

Женская сборная США по баскетболу установила рекорд результативности на ЧМ

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Женская сборная США установила рекорд в истории чемпионата мира по баскетболу. Это случилось после победы американских баскетболисток в матче с национальной командой Южной Кореи со счётом 145:69. Ранее ни одна команда не набирала в одной встрече такое количество очков.

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии — в 1990 году бразильянки набрали 143 очка. Отметим, что американки побили свой же рекорд, установленный ими в 2014 году на чемпионате мира. Тогда в матче со сборной Анголы они набрали 119 баллов.

Напомним, самым результативным игроком встречи с южнокореянками стала американка Брайонна Джонс, записав на свой счёт 18 очков и восемь подборов.

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В статье: женская сборная США по баскетболу
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