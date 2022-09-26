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Один из основных форвардов Милуоки пропустит начало сезона

Баскетбол
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Игрок не успевает восстановиться от травмы

Один из основных форвардов Милуоки пропустит начало сезона

Фото: allbasketball.org

Новина українською

Форвард "Милуоки Бакс" Крис Миддлтон пропустит начало сезона. Это вызвано долгим восстановлением после операции на левом запястье, сообщает FOX6 News.

Миддлтон получил травму в четвёртой четверти второго матча серии с "Чикаго Буллз" 20 апреля. Ожидалось, что форвард пропустит две недели, однако игроку пришлось пропустить весь оставшийся плей-офф.

В регулярном чемпионате НБА Миддлтон в предыдущем сезоне принял участие в 66 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, совершая 5,4 подбора и 1,2 перехвата при реализации 37,3% трёхочковых.

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