Один из основных форвардов Милуоки пропустит начало сезона

Форвард "Милуоки Бакс" Крис Миддлтон пропустит начало сезона. Это вызвано долгим восстановлением после операции на левом запястье, сообщает FOX6 News.

Миддлтон получил травму в четвёртой четверти второго матча серии с "Чикаго Буллз" 20 апреля. Ожидалось, что форвард пропустит две недели, однако игроку пришлось пропустить весь оставшийся плей-офф.

В регулярном чемпионате НБА Миддлтон в предыдущем сезоне принял участие в 66 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, совершая 5,4 подбора и 1,2 перехвата при реализации 37,3% трёхочковых.