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Один из основных форвардов Милуоки пропустит начало сезона
Игрок не успевает восстановиться от травмы
Фото: allbasketball.org
Форвард "Милуоки Бакс" Крис Миддлтон пропустит начало сезона. Это вызвано долгим восстановлением после операции на левом запястье, сообщает FOX6 News.
Миддлтон получил травму в четвёртой четверти второго матча серии с "Чикаго Буллз" 20 апреля. Ожидалось, что форвард пропустит две недели, однако игроку пришлось пропустить весь оставшийся плей-офф.
В регулярном чемпионате НБА Миддлтон в предыдущем сезоне принял участие в 66 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, совершая 5,4 подбора и 1,2 перехвата при реализации 37,3% трёхочковых.
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