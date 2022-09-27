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Сборная Китая установила рекорд по результативным передачам на ЧМ-2022

Баскетбол
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4 тур ознаменовался двумя рекордами

Сборная Китая установила рекорд по результативным передачам на ЧМ-2022

Новина українською

Женская сборная Китая установила рекорд в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу между командами Китая и Пуэрто-Рико в Сиднее (Австралия).

Команда со счётом 95:60 одержала победу и установила рекорд в истории чемпионатов мира. Китайские баскетболистки выполнили 41 результативную передачу, при этом реализовав 41 бросок с игры.

Самым результативным игроком в составе победителей стала Ли Юэру, набравшая 16 очков. Также 14 очков на свой счёт записала Чжан Жу.

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