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Сборная Китая установила рекорд по результативным передачам на ЧМ-2022
4 тур ознаменовался двумя рекордами
Женская сборная Китая установила рекорд в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу между командами Китая и Пуэрто-Рико в Сиднее (Австралия).
Команда со счётом 95:60 одержала победу и установила рекорд в истории чемпионатов мира. Китайские баскетболистки выполнили 41 результативную передачу, при этом реализовав 41 бросок с игры.
Самым результативным игроком в составе победителей стала Ли Юэру, набравшая 16 очков. Также 14 очков на свой счёт записала Чжан Жу.
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