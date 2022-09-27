Сборная Китая установила рекорд по результативным передачам на ЧМ-2022

Женская сборная Китая установила рекорд в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу между командами Китая и Пуэрто-Рико в Сиднее (Австралия).

Команда со счётом 95:60 одержала победу и установила рекорд в истории чемпионатов мира. Китайские баскетболистки выполнили 41 результативную передачу, при этом реализовав 41 бросок с игры.

Самым результативным игроком в составе победителей стала Ли Юэру, набравшая 16 очков. Также 14 очков на свой счёт записала Чжан Жу.