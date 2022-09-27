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Леброн Джеймс: Я в восторге от того, что могу побить рекорд Карима Абдул-Джаббара
Форвард в шаге от этого
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о возможности побить рекорд по результативности в регулярных чемпионатах, принадлежащий легендарному баскетболисту Кариму Абдул-Джаббару.
"Я в восторге от того, что могу быть частью истории. Знать, что я нахожусь в шаге от того, чтобы побить, вероятно, самый желаемый рекорд в НБА, тот, о котором говорили, что его никогда не превзойдут… Думаю, это очень круто.
Очевидно, что у нас с Каримом были некоторые разногласия во мнениях, но, в конце концов, быть ноздря в ноздрю с парнем, который когда-то носил такую же форму… Думаю, круто уже то, что мы сейчас это обсуждаем", — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.
В минувшем сезоне Леброн превзошёл показатель Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, набранных суммарно в регулярке и плей-офф.
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