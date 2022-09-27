  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Эмбиид: Мы стремимся стать лучшей оборонительной командой в лиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмбиид: Мы стремимся стать лучшей оборонительной командой в лиге

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист рассказал об успехах команды

Эмбиид: Мы стремимся стать лучшей оборонительной командой в лиге

фото - inquirer.com

Новина українською

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид рассказал, что его команда в грядущем сезоне Национальной баскетбольной лиги постарается стать лучшей защитной командой чемпионата.

"Мы знаем, что нам нужно делать, но я скажу, что наше внимание сосредоточено на защите. Мы стремимся стать лучшей оборонительной командой в лиге. Этого можно добиться только усилиями каждого из нас. Что касается меня, то мне пора снова стать тем парнем, который не дожидается четвёртой четверти, чтобы начать играть в обороне, а делает это всё время.

Я чувствую себя отлично. Всё лето я провёл в постели (смеётся)", — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джоэл Эмбиид Джоэль Эмбиид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде