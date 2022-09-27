Эмбиид: Мы стремимся стать лучшей оборонительной командой в лиге

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид рассказал, что его команда в грядущем сезоне Национальной баскетбольной лиги постарается стать лучшей защитной командой чемпионата.

"Мы знаем, что нам нужно делать, но я скажу, что наше внимание сосредоточено на защите. Мы стремимся стать лучшей оборонительной командой в лиге. Этого можно добиться только усилиями каждого из нас. Что касается меня, то мне пора снова стать тем парнем, который не дожидается четвёртой четверти, чтобы начать играть в обороне, а делает это всё время.

Я чувствую себя отлично. Всё лето я провёл в постели (смеётся)", — приводит слова Эмбиида Clutch Points.