Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА

ФИБА-Европа назвала список команд, которые не смогли пробиться из-за квалификации в основной раунд Лиги чемпионов, и сыграют в Кубке Европы ФИБА.

Среди них киевский "Будивельник", который во втором раунде отбора в овертайме уступил немецкому "Бамбергу".

Украинский клуб отправится в группу F, где также сыграют итальянский Бриндизи и нидерландский Гронинген. Еще одной командой в группе станет победитель квалификации, которая стартует сегодня, 27 сентября.