  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Украинский клуб не смог выйти в основу Лиги чемпионов

Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА

фото - fbu.ua

Новина українською

ФИБА-Европа назвала список команд, которые не смогли пробиться из-за квалификации в основной раунд Лиги чемпионов, и сыграют в Кубке Европы ФИБА.

Среди них киевский "Будивельник", который во втором раунде отбора в овертайме уступил немецкому "Бамбергу".

Украинский клуб отправится в группу F, где также сыграют итальянский Бриндизи и нидерландский Гронинген. Еще одной командой в группе станет победитель квалификации, которая стартует сегодня, 27 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде