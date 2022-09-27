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Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА
Украинский клуб не смог выйти в основу Лиги чемпионов
фото - fbu.ua
ФИБА-Европа назвала список команд, которые не смогли пробиться из-за квалификации в основной раунд Лиги чемпионов, и сыграют в Кубке Европы ФИБА.
Среди них киевский "Будивельник", который во втором раунде отбора в овертайме уступил немецкому "Бамбергу".
Украинский клуб отправится в группу F, где также сыграют итальянский Бриндизи и нидерландский Гронинген. Еще одной командой в группе станет победитель квалификации, которая стартует сегодня, 27 сентября.
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