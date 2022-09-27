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Мужская сборная Украины снова вернулась в топ-30 рейтинга ФИБА
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Мужская национальная сборная Украины вернула себе место в топ-30 мирового рейтинга ФИБА. В обновленном списке наша команда занимает 28-место.
Сборная завершила свой путь на Евробаскете-2022 в 1/8 финала. Команда Айнарса Багатскиса одержала 3 победы в 6 матчах, вышла из группы со второго места и в 1/8 финала уступила будущим полуфиналистам сборной Польши. В итоге наша команда стала 11-й.
Такой результат позволил подняться на 3 позиции и вернуться в топ-30 рейтинг ФИБА. Среди европейских сборных Украина на 15 месте.
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