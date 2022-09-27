Женская сборная США по баскетболу вышла на второе место по количеству побед на ЧМ

Сборная США, выиграв матч 5-го тура группового этапа на женском чемпионате мира по баскетболу — 2022 со сборной Боснии и Герцеговины (121:59), продлила свою победную серию на мировых первенствах до 27 матчей.

Данная серия является второй по продолжительности на женском чемпионате мира.

Женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018). На ЧМ-2022 американская команда вышла в плей-офф, где сыграет со сборной Сербии.