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Женская сборная США по баскетболу вышла на второе место по количеству побед на ЧМ
В плей-офф команда сыграет со сборной Сербии
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Сборная США, выиграв матч 5-го тура группового этапа на женском чемпионате мира по баскетболу — 2022 со сборной Боснии и Герцеговины (121:59), продлила свою победную серию на мировых первенствах до 27 матчей.
Данная серия является второй по продолжительности на женском чемпионате мира.
Женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018). На ЧМ-2022 американская команда вышла в плей-офф, где сыграет со сборной Сербии.
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