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Леброн Джеймс включил себя в топ-5 игроков Лейкерс

Баскетбол
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Форвард назвал лучшую команду

Леброн Джеймс включил себя в топ-5 игроков Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс назвал топ-5 игроков "озёрников" в клубной истории и включил в состав себя.

"Я бы поставил Мэджика Джонсона на позицию разыгрывающего, Джерри Уэст будет атакующим защитником, Кобе — на тройке, я на позиции четвёртого номера, и Шакил О’Нил будет пятым. Карим Абдул-Джаббар? Послушай, мне очень нравится Карим. Не могу сказать ничего плохого о нём, но Шак доминирует. Я играю на четвёрке, поэтому нужен большой. Энтони Дэвис заслужил топ-5? Ладно, тогда убираем меня, ставим его", — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Стоит отметить, что Карим Абдул-Джаббар — рекордсмен НБА по набранным очкам.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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