Черкасские Мавпы назвали имя нового главного тренера

Черкасские Мавпы на своем официальном сайте объявили о том, что новым главным тренером команды станет Георгий Ступенчук. Баскетбольная карьера нового главы Мавпы началась в спортивном клубе армии г. Киева. Затем выступал за баскетбольные клубы Украины, Бахрейна и Румынии. Из-за травмы был вынужден прекратить карьеру игрока.

Тренерский путь начал в 2001 году в БК Аль-Манама, королевство Бахрейна. Есть большой тренерский опыт в украинских клубах. В частности, Днепр, Днепр-Азот, Кировоград, Золотой век. Команды под его руководством были призерами 4-х кубков Азии и Еврокубка.

В 2018 году Ступенчук присоединился к БК Черкасские Мавпы. До этого в течение 9 сезонов главным тренером Черкасских Мавп был Максим Михельсон.