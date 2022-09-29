Баскетбол
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Сборная Китая обыграла Францию и вышла в полуфинал женского ЧМ-2022
Китайские баскетболистки уверенно справились
Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные сборные Китая и Франции. Победу в этой игре одержали баскетболистки из Китая со счётом 85:71.
Самым результативным игроком встречи стала Ли Мэн, которая записала в свой актив 21 очко, а также два подбора и четыре передачи.
За выход в финал сборная Китая поспорит с победителем пары Австралия — Бельгия.
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