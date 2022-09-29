Сборная Китая обыграла Францию и вышла в полуфинал женского ЧМ-2022

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные сборные Китая и Франции. Победу в этой игре одержали баскетболистки из Китая со счётом 85:71.

Самым результативным игроком встречи стала Ли Мэн, которая записала в свой актив 21 очко, а также два подбора и четыре передачи.

За выход в финал сборная Китая поспорит с победителем пары Австралия — Бельгия.