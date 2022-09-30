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Артем Пустовой сыграл первый матч в чемпионате Испании
Украинец набрал 9 очков
фото - fbu.ua
Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл дебютный матч за "Мурсию" в чемпионате Испании.
Пустовой в игре первого тура против Бреогана вышел со скамейки запасных и провел на площадке 15 минут 40 секунд, набрав за это время 9 очков и собрав 2 подбора в нападении при 3 фолах и 2 потерях.
Команда украинца начала чемпионат по поражению 70:84, неудачно сыграв начало четвертой четверти, пропустив со счета 60:62 рывок соперника 3:11.
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Источник:ФБУ
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