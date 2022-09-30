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Сборная США разгромила Канаду и вышла в финал женского ЧМ-2022

Баскетбол
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Американки не перестают удивлять

Сборная США разгромила Канаду и вышла в финал женского ЧМ-2022

Новина українською

Завершился полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные команды США и Канады. Уверенную победу в этом противостоянии одержали американские баскетболистки.

США - Канады 83:43 (27:7, 18:14, 22:8, 16:14)

Самую высокую результативность в матче показала баскетболистка национальной команды США Брианна Стюарт, на счету которой 17 очков, 8 подборов и 3 передачи. В составе канадок наилучшую результативность продемонстрировала Летишия Амихиа. В её активе 8 очков, а также 3 подбора.

В финале американки встретятся с победительницами пары сборная Китая — сборная Австралии.

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В статье: женская сборная США по баскетболу
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