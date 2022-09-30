Джоэл Эмбиид получил гражданство США

Центровой "Филадельфии Сиксерс", уроженец Камеруна Джоэл Эмбиид получил американский паспорт. Две недели назад он принял присягу.

"Я здесь уже давно. Мой сын — американец. Чувствую, что быть американцем — это благословение. Поэтому я сказал: почему бы и нет?" — приводит слова Эмбиида издание AP News.

Отметим, что, помимо гражданства Камеруна, у 28-летнего Эмбиида также есть паспорт Франции. Эмбиид является пятикратным участником Матча звёзд НБА.