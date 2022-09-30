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Джоэл Эмбиид получил гражданство США
Баскетболист заявил, что он очень хорошо чувствует себя в США
Фото: WHYY
Центровой "Филадельфии Сиксерс", уроженец Камеруна Джоэл Эмбиид получил американский паспорт. Две недели назад он принял присягу.
"Я здесь уже давно. Мой сын — американец. Чувствую, что быть американцем — это благословение. Поэтому я сказал: почему бы и нет?" — приводит слова Эмбиида издание AP News.
Отметим, что, помимо гражданства Камеруна, у 28-летнего Эмбиида также есть паспорт Франции. Эмбиид является пятикратным участником Матча звёзд НБА.
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