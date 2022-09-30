Определились финалистки женского чемпионата мира-2022 по баскетболу

1 октября состоится финальный матч женского чемпионата мира по баскетболу, в котором сразятся национальные команды США и Китая.

В полуфинале американки обыграли соперниц из Канады. Китаянки в матче 1/2 финала были сильнее австралийских баскетболисток.

Напомним, сборные США и Китая встречались друг с другом на групповом этапе турнира. Тогда победу со счётом 77:63 одержали американские девушки.