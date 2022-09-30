Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились финалистки женского чемпионата мира-2022 по баскетболу
Матч состоится 1 октября
Фото: sport.ua
1 октября состоится финальный матч женского чемпионата мира по баскетболу, в котором сразятся национальные команды США и Китая.
В полуфинале американки обыграли соперниц из Канады. Китаянки в матче 1/2 финала были сильнее австралийских баскетболисток.
Напомним, сборные США и Китая встречались друг с другом на групповом этапе турнира. Тогда победу со счётом 77:63 одержали американские девушки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные
- Акценты. Почему не бежит Динамо?
- россияне ударили по гуманитарной колонне в Запорожье: более 50 погибших и раненых (upd)
- Леброн Джеймс: Я в восторге от того, что могу побить рекорд Карима Абдул-Джаббара
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet