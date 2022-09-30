  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Определились финалистки женского чемпионата мира-2022 по баскетболу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились финалистки женского чемпионата мира-2022 по баскетболу

Баскетбол
(1 голосов)

Матч состоится 1 октября

Определились финалистки женского чемпионата мира-2022 по баскетболу

Фото: sport.ua

Новина українською

1 октября состоится финальный матч женского чемпионата мира по баскетболу, в котором сразятся национальные команды США и Китая.

В полуфинале американки обыграли соперниц из Канады. Китаянки в матче 1/2 финала были сильнее австралийских баскетболисток.

Напомним, сборные США и Китая встречались друг с другом на групповом этапе турнира. Тогда победу со счётом 77:63 одержали американские девушки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная США по баскетболу женская сборная Китая по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде