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Блэйк Гриффин подпишет контракт с Бостон Селтикс
Последние два сезона форвард провел в Бруклине
Фото: Sporting News
Тяжелый форвард Блэйк Гриффин нашел новую команду перед стартом сезона НБА. Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, игрок сумел достичь договоренности с "Бостон Селтикс".
Free agent Blake Griffin has agreed to a one-year, fully guaranteed deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022
Гриффин, по информации журналиста, подпишет контракт на один сезон, и он будет полностью гарантирован командой. В прошлом сезоне, играя за "Бруклин Нетс", Блэйк набирал по 6.4 очка, 4.1 подбора и 1.9 ассиста в среднем за матч.
Форвард шесть раз попадал на Матч всех звезд НБА, трижды – во вторую сборную лучших игроков лиги. Играя за "Лос-Анджелес Клипперс", Гриффин был признан лучшим новичком года в НБА в сезоне 2010/11. В том году он также стал чемпионом лиги по данкам.
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