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Блэйк Гриффин подпишет контракт с Бостон Селтикс

Баскетбол
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Последние два сезона форвард провел в Бруклине

Блэйк Гриффин подпишет контракт с Бостон Селтикс

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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Тяжелый форвард Блэйк Гриффин нашел новую команду перед стартом сезона НБА. Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, игрок сумел достичь договоренности с "Бостон Селтикс".

Гриффин, по информации журналиста, подпишет контракт на один сезон, и он будет полностью гарантирован командой. В прошлом сезоне, играя за "Бруклин Нетс", Блэйк набирал по 6.4 очка, 4.1 подбора и 1.9 ассиста в среднем за матч.

Форвард шесть раз попадал на Матч всех звезд НБА, трижды – во вторую сборную лучших игроков лиги. Играя за "Лос-Анджелес Клипперс", Гриффин был признан лучшим новичком года в НБА в сезоне 2010/11. В том году он также стал чемпионом лиги по данкам.

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В статье: Блэйк Гриффин Бостон Селтикс
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