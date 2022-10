Блэйк Гриффин подпишет контракт с Бостон Селтикс

Тяжелый форвард Блэйк Гриффин нашел новую команду перед стартом сезона НБА. Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, игрок сумел достичь договоренности с "Бостон Селтикс".

Free agent Blake Griffin has agreed to a one-year, fully guaranteed deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN.