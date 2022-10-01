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Сборная США – чемпионки мира по баскетболу. В финале обыграли Китай
Китаянки впервые за 28 лет попали в топ-3 на ЧМ
Фото: FIBA
Женская сборная США сыграла в финале чемпионата мира-2022 по баскетболу со сборной Китая. Американки победили на ЧМ в четвертый раз подряд, обыграв китаянок со счетом 83:61.
Лучшей баскетболисткой матча стала Аджа Уилсон из США, набравшая (19 очков/5 подборов/0 ассистов). Также сильный матч провела Келси Плам, у нее (17/1/3). В сборной Китая же лучшей была Ли Юэру (19/12/0).
США выиграли золото в 11 раз в истории. Китай попал в топ-3 впервые за 28 лет. Третье место заняла Австралия, четвертое – сборная Канады. Все матчи турнира проходили в австралийском Сиднее.
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