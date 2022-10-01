  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная США – чемпионки мира по баскетболу. В финале обыграли Китай
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная США – чемпионки мира по баскетболу. В финале обыграли Китай

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Китаянки впервые за 28 лет попали в топ-3 на ЧМ

Сборная США – чемпионки мира по баскетболу. В финале обыграли Китай

Фото: FIBA

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная США сыграла в финале чемпионата мира-2022 по баскетболу со сборной Китая. Американки победили на ЧМ в четвертый раз подряд, обыграв китаянок со счетом 83:61.

Лучшей баскетболисткой матча стала Аджа Уилсон из США, набравшая (19 очков/5 подборов/0 ассистов). Также сильный матч провела Келси Плам, у нее (17/1/3). В сборной Китая же лучшей была Ли Юэру (19/12/0).

США выиграли золото в 11 раз в истории. Китай попал в топ-3 впервые за 28 лет. Третье место заняла Австралия, четвертое – сборная Канады. Все матчи турнира проходили в австралийском Сиднее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная США по баскетболу женская сборная Китая по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде