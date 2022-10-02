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Прометей разгромно стартовал в ЛЭБЛ
Отличный результат
Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий
Украинский баскетбольный клуб "Прометей" успешно сыграл в стартовом туре Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги.
В поединке 1 тура соревнований наши спортсмены одолели БК "Огре".
Счет матча 109-56 (30-11; 27-20; 29-16; 23-9).
В следующем поединке "Прометей" сыграет против БК "Вальмиера" (Латвия).
Напомним, что ранее сборная США
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