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Прометей разгромно стартовал в ЛЭБЛ

Баскетбол
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Прометей разгромно стартовал в ЛЭБЛ

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" успешно сыграл в стартовом туре Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги.

В поединке 1 тура соревнований наши спортсмены одолели БК "Огре".

Счет матча 109-56 (30-11; 27-20; 29-16; 23-9).

В следующем поединке "Прометей" сыграет против БК "Вальмиера" (Латвия).

Напомним, что ранее сборная США стала чемпионами мира по баскетолу.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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