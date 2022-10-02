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Мемфис Гриззлис продлят контракт со Стивеном Адамсом. Центр получит 25 миллионов долларов
Игрок получит 43 миллиона за следующие 3 сезона
Фото: Grizzly Bear Blues
Центровой Стивен Адамс и "Мемфис Гриззлис" достигли договоренности о продлении контракта. Команда из штата Теннесси сообщила о том, что центр останется в клубе еще минимум на три сезона.
The @memgrizz today announced that the team has signed Steven Adams to a multi-year contract extension. pic.twitter.com/k4Au4pNBGC— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) October 1, 2022
Действующий контракт Адамса заканчивался следующим летом. За этот сезон Стивену предстоит получить 18 миллионов долларов. Благодаря продлению договора на два года, центровой получит в сезоне 2023/24 12.1 миллиона, а в сезоне 2024/25 – 13 миллионов.
В прошлом сезоне Адамс отыграл 75 матчей за "Мемфис" в регулярном сезоне, набирая по 6.9 очков, 10 подборов и 3.4 ассиста в среднем за игру. C "Гриззлис" ему удалось выйти в плей-офф НБА и обыграть в первом раунде "Миннесоту". В полуфинале конференции команда проиграла "ГСВ" в шести матчах.
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