Мемфис Гриззлис продлят контракт со Стивеном Адамсом. Центр получит 25 миллионов долларов

Центровой Стивен Адамс и "Мемфис Гриззлис" достигли договоренности о продлении контракта. Команда из штата Теннесси сообщила о том, что центр останется в клубе еще минимум на три сезона.

The @memgrizz today announced that the team has signed Steven Adams to a multi-year contract extension. pic.twitter.com/k4Au4pNBGC