Пеликанс подпишут контракт с запасным игроком на 21 миллион долларов

Тяжелый форвард Лэрри Нэнс Джуниор договорился о продлении контракта с "Нью-Орлеан Пеликанс". Текущий договор винга заканчивается следующим летом. Ему предстоит получить 9.67 миллиона долларов.

Как сообщает издание The Athletic, продление контракта рассчитано на два сезона и 21.6 миллиона. В первый сезон Нэнс получит 10.54 млн долларов, во второй – 11.06 млн.

Восьмого февраля Лэрри был обменян "Портлендом" вместе с Си Джеем МакКоллумом и Тони Снеллом в "Новый Орлеан". "Трэйл Блэйзерс" взамен получили Джоша Харта, Никела Александра-Уокера, Томаша Саторански, Диди Лузаду и пик первого раунда драфта-2022.