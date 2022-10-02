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Пеликанс подпишут контракт с запасным игроком на 21 миллион долларов
За следующие три сезона Лэрри Нэнс Джуниор получит 31 миллион
Фото: The Bird Writes
Тяжелый форвард Лэрри Нэнс Джуниор договорился о продлении контракта с "Нью-Орлеан Пеликанс". Текущий договор винга заканчивается следующим летом. Ему предстоит получить 9.67 миллиона долларов.
Как сообщает издание The Athletic, продление контракта рассчитано на два сезона и 21.6 миллиона. В первый сезон Нэнс получит 10.54 млн долларов, во второй – 11.06 млн.
Восьмого февраля Лэрри был обменян "Портлендом" вместе с Си Джеем МакКоллумом и Тони Снеллом в "Новый Орлеан". "Трэйл Блэйзерс" взамен получили Джоша Харта, Никела Александра-Уокера, Томаша Саторански, Диди Лузаду и пик первого раунда драфта-2022.
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