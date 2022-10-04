Леброн Джеймс прокомментировал поражение от Сакраменто Кингз

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" и четырёхкратный чемпион НБА американский ветеран Леброн Джеймс прокомментировал выступление команды в предсезонном матче с "Сакраменто Кингз", который состоялся сегодня, 4 октября. Напомним, "Кингз" одержали победу со счётом 105:75.

"Моя задача заключается в том, чтобы найти свой ритм и привести себя в форму. Я воспользовался этой игрой, чтобы реализовать то, над чем мы работали в течение последней недели. Нужно просто найти свой ритм на площадке.

Всё дело во времени. Чем больше минут мы проведём на площадке, тем комфортнее нам будет. 20 игр недостаточно для того, чтобы показать то, на что мы способны. Надеюсь, что в этом году мы выступим ещё лучше", – сказал Джеймс в интервью Spectrum SportsNet.