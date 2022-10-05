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Сборная Украины по баскетболу одержала победу на старте чемпионата мира 3х3

Баскетбол
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Отличные результаты

Сборная Украины по баскетболу одержала победу на старте чемпионата мира 3х3

Фото: fbu.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

Мужская сборная Украины одержала победу в матче группового раунда на чемпионате мира 3х3 в возрастной категории U-23.

Наша команда завладела преимуществом на старте игры и не позволила сопернику ни разу за матч завоевать лидерство в счете.

Самым результативным в составе украинской сборной в первом матче на мировом первенстве стал Даниил Соколенко, записавший в актив 5 очков.

Вторую игру в рамках группы С сборная Украины сыграет в 20:35 против команды Франции.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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