Сборная Украины по баскетболу одержала победу на старте чемпионата мира 3х3

Мужская сборная Украины одержала победу в матче группового раунда на чемпионате мира 3х3 в возрастной категории U-23.

Наша команда завладела преимуществом на старте игры и не позволила сопернику ни разу за матч завоевать лидерство в счете.

Самым результативным в составе украинской сборной в первом матче на мировом первенстве стал Даниил Соколенко, записавший в актив 5 очков.

Вторую игру в рамках группы С сборная Украины сыграет в 20:35 против команды Франции.