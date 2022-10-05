  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Менеджеры НБА составили список кандидатов на звание MVP сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менеджеры НБА составили список кандидатов на звание MVP сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Карри не попал в этот список

Менеджеры НБА составили список кандидатов на звание MVP сезона

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила результаты опроса 30 генеральных менеджеров лиги, попытавшихся предсказать MVP предстоящего сезона, который начнётся 19 октября.

Победителем опроса стал разыгрывающий "Даллас Маверикс" 23-летний словенский баскетболист Лука Дончич, набравший 48% голосов.

Второе место по результатам голосования занял 27-летний форвард "Милуоки Бакс" и лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо – за него отдали свой голос 34% опрошенных. Замкнул тройку центровой "Филадельфии Сиксерс" 28-летний француз Джоэл Эмбиид. MVP финала НБА в сезоне-2021/2022 американец Стефен Карри набрал всего 3%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде