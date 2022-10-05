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Менеджеры НБА составили список кандидатов на звание MVP сезона
Карри не попал в этот список
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила результаты опроса 30 генеральных менеджеров лиги, попытавшихся предсказать MVP предстоящего сезона, который начнётся 19 октября.
Победителем опроса стал разыгрывающий "Даллас Маверикс" 23-летний словенский баскетболист Лука Дончич, набравший 48% голосов.
Второе место по результатам голосования занял 27-летний форвард "Милуоки Бакс" и лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо – за него отдали свой голос 34% опрошенных. Замкнул тройку центровой "Филадельфии Сиксерс" 28-летний француз Джоэл Эмбиид. MVP финала НБА в сезоне-2021/2022 американец Стефен Карри набрал всего 3%.
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