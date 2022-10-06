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Лос-Анджелес Лейкерс не смог обыграть Финикс Санз
Леброн не помог
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялся предсезонный матч НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Финикс Санз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:115.
Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санз 119:115 (35:28, 34:34, 26:29, 20:28)
Самым результативным игроком "Лейкерс" стал американец Леброн Джеймс, набравший 23 очка, три подбора и четыре передачи. Самым результативным у "Финикса" стал Девин Букер. У него 22 очка, три подбора и одна передача.
В паралельных матчах "Филадельфия Сиксерс" обыграла "Кливленд Кавальерс" со счётом 113:112, "Шарлотт Хорнетс" уступил "Индиане Пэйсерс" (97:122), "Бостон Селтикс" проиграл "Торонто Рэпторс" (119:125) и "Даллас Маверикс" переиграл "Оклахома-Сити Тандер" со счётом 98:96.
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