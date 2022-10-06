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Леброн Джеймс хочет приобрести один из клубов НБА

Баскетбол
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Баскетболист заинтересован хочет стать владельцем клуба

Леброн Джеймс хочет приобрести один из клубов НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал о своём желании стать владельцем клуба Национальной баскетбольной лиги, который будет выступать в Лас-Вегасе.

Сегодня в Лас-Вегасе "Лейкерс" встречались с "Финикс Санз" в рамках предсезонных матчей. Джеймс набрал 23 очка за 17 минут, реализовав восемь из 11 с игры.

"Я отлично чувствую себя в Лас-Вегасе, здесь лучшие болельщики в мире. В какой-то момент мне хотелось бы стать владельцем команды в Лас-Вегасе. Это было бы потрясающе.

Я знаю, что Адам Сильвер сейчас в Абу-Даби. Но он наверняка смотрит и читает все интервью игроков НБА. В общем, Адам, хочу, чтобы здесь была команда. Спасибо", — приводит слова Леброна ESPN.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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