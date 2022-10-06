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Дрэймонд Грин ударил напарника по команде во время тренировки

Баскетбол
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Произошла потасовка между игроками

Дрэймонд Грин ударил напарника по команде во время тренировки

Фото: CBS Sports

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На тренировке "Голден Стэйт Уорриорз" произошла ссора между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом, из-за которой пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Позже Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее "здоровой ситуацией".

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В статье: Дрэймонд Грин
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