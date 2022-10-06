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Бриндизи передаст все вырученные деньги от матча с Будивельником Украине

Баскетбол
(2 голосов)

Итальянская команда не осталась в стороне

Бриндизи передаст все вырученные деньги от матча с Будивельником Украине

instagram.com/bc_budivelny

Новина українською

Итальянский клуб Бриндизи передаст все средства в помощь украинцам от продажи билетов на домашний матч Кубка Европы ФИБА против Будивельника.

Билеты на этот матч будут стоить единую сумму – 10 евро – вырученные средства пойдут в соответствующие фонды - за исключением агентства ООН по делам беженцев, работающего по нескольким направлениям, чтобы оказать помощь в кризисных ситуациях: прямую экономическую помощь, а также помогая найти, приобрести и распространить предметы первой необходимости, включая одеяла, матрасы и экстренные вещи.

Матч Бриндизи – Будивельник в рамках первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА пройдет 12 октября на площадке итальянского клуба.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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