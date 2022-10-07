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Майами разгромил Бруклин, Лейкерс снова проигрывает

Баскетбол
(1 голосов)

Команда Леброна не может набрать обороты

Майами разгромил Бруклин, Лейкерс снова проигрывает

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В Нью-Йорке (США) на стадионе "Барклайс-центр" состоялся предсезонный матч НБА, в котором "Бруклин Нетс" принимал "Майами Хит". Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:80.

Самым результативным игроком "Бруклина" стал американец Кевин Дюрант, набравший 22 очка, четыре подбора и одну передачу.

В паралельном матче "Орландо Мэджик" в упорной борьбе переиграл "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 102:99. "Лос-Анджелес Лейкерс" вот уже третий матч к ряду не может одержать победу с Леброном Джеймсом. Самым результативным игроком матча стал центровой Лейкерс Томас Браянт в его активе 18 очков, 7 подборов и один перехват .

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В статье: Лейкерс
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