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НБА. Предсезонные матчи. Нью-Йорк побеждает Индиану, Торонто уступает Хьюстону

Баскетбол
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Результаты предсезонных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Нью-Йорк побеждает Индиану, Торонто уступает Хьюстону

UA-Футбол
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В ночь с 7 на 8 октября прошли предсезонные (2022/2023) матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Индиана"

131 – 114 (26-31; 46-23; 31-34; 28-26)

"Шарлотт" – "Бостон"

103 – 112 (35-22; 27-35; 22-36; 19-19)

"Мемфис" – "Майами"

108 – 111 (29-21; 28-34; 21-28; 30-28)

"Нью-Орлеан" – "Детройт"

107 – 101 (26-25; 33-26; 25-27; 23-23)

"Хьюстон" – "Торонто"

116 – 100 (28-29; 37-27; 27-23; 24-21)

"Чикаго" – "Денвер"

131 – 113 (27-26; 45-37; 33-25; 26-25)

"Даллас" – "Орландо"

105 – 110 (33-15; 27-40; 24-28; 21-27)

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В статье: НБА
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