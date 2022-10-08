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Орландо Мэджик потеряли второго разыгрывающего – у Джейлена Саггса травма колена
Ранее травмировался другой гард команды из Флориды – Маркелл Фульц
Фото: Hoops Habit
Разыгрывающий защитник "Орландо Мэджик" Джейлен Саггс получил травму в предсезонном матче против "Даллас Маверикс". Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, у игрока диагностировано растяжение коленной капсулы и ушиб кости.
Orlando Magic G Jalen Suggs has sustained a left knee capsule sprain and bone bruise, sources tell ESPN. His timeline on a return will depend on response to treatment, but there’s relief it wasn’t a more serious injury.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 8, 2022
Однако, согласно информации журналиста, повреждение Саггса не является серьезным. Сроки возвращения Джейлена зависят от реакции организма игрока на восстановительные процедуры.
Гард "Орландо" получил повреждение в столкновении с игроком "Далласа" Дорианом Финни-Смитом. Ему помогли покинуть паркет. Помимо Саггса, у "Мэджик" есть еще один травмированный защитник – Маркелл Фульц.
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