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Орландо Мэджик потеряли второго разыгрывающего – у Джейлена Саггса травма колена

Баскетбол
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Ранее травмировался другой гард команды из Флориды – Маркелл Фульц

Орландо Мэджик потеряли второго разыгрывающего – у Джейлена Саггса травма колена

Фото: Hoops Habit

UA-Футбол
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Разыгрывающий защитник "Орландо Мэджик" Джейлен Саггс получил травму в предсезонном матче против "Даллас Маверикс". Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, у игрока диагностировано растяжение коленной капсулы и ушиб кости.

Однако, согласно информации журналиста, повреждение Саггса не является серьезным. Сроки возвращения Джейлена зависят от реакции организма игрока на восстановительные процедуры.

Гард "Орландо" получил повреждение в столкновении с игроком "Далласа" Дорианом Финни-Смитом. Ему помогли покинуть паркет. Помимо Саггса, у "Мэджик" есть еще один травмированный защитник – Маркелл Фульц.

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В статье: НБА Орландо Мэджик
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