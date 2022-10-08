Орландо Мэджик потеряли второго разыгрывающего – у Джейлена Саггса травма колена

Разыгрывающий защитник "Орландо Мэджик" Джейлен Саггс получил травму в предсезонном матче против "Даллас Маверикс". Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, у игрока диагностировано растяжение коленной капсулы и ушиб кости.

Orlando Magic G Jalen Suggs has sustained a left knee capsule sprain and bone bruise, sources tell ESPN. His timeline on a return will depend on response to treatment, but there’s relief it wasn’t a more serious injury. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 8, 2022

Однако, согласно информации журналиста, повреждение Саггса не является серьезным. Сроки возвращения Джейлена зависят от реакции организма игрока на восстановительные процедуры.

Гард "Орландо" получил повреждение в столкновении с игроком "Далласа" Дорианом Финни-Смитом. Ему помогли покинуть паркет. Помимо Саггса, у "Мэджик" есть еще один травмированный защитник – Маркелл Фульц.