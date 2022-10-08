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Дреймонд Грин покинет ГСВ на несколько дней. Он ударил партнера по команде на тренировке
Центровой уже принес извинения одноклубникам
Фото: CBS Sports
Центровой "Голден Стэйт Уорриорс" Дреймонд Грин заявил, что покинет команду на ближайшие несколько дней. Это связано с инцидентом, который произошел на тренировке в среду. Тогда Грин набросился на Джордана Пула и ударил его в челюсть.
Дреймонд уже в четверг принес извинения партнерам по команде, в субботу он сделал это публично. Он сообщил, что возьмет некоторое время вне команды на то, чтобы провести работу над собой. Он заявил:
"Я извинился за это перед командой и Джорданом. Моя задача – восстановить доверие в этой раздевалке. Я допустил большую ошибку. Я провалился как лидер и как человек. Хочу все исправить и немедленно приступить к работе, которая потребуется для этого".
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