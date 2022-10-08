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Дреймонд Грин покинет ГСВ на несколько дней. Он ударил партнера по команде на тренировке

Баскетбол
(1 голосов)

Центровой уже принес извинения одноклубникам

Дреймонд Грин покинет ГСВ на несколько дней. Он ударил партнера по команде на тренировке

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Голден Стэйт Уорриорс" Дреймонд Грин заявил, что покинет команду на ближайшие несколько дней. Это связано с инцидентом, который произошел на тренировке в среду. Тогда Грин набросился на Джордана Пула и ударил его в челюсть.

Дреймонд уже в четверг принес извинения партнерам по команде, в субботу он сделал это публично. Он сообщил, что возьмет некоторое время вне команды на то, чтобы провести работу над собой. Он заявил:

"Я извинился за это перед командой и Джорданом. Моя задача – восстановить доверие в этой раздевалке. Я допустил большую ошибку. Я провалился как лидер и как человек. Хочу все исправить и немедленно приступить к работе, которая потребуется для этого".

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Дреймонд Грин
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