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Факундо Кампаццо интересен девяти командам НБА. Фенербахче предлагает игроку 9 млн евро

Баскетбол
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Аргентинский разыгрывающий не может определиться

Факундо Кампаццо интересен девяти командам НБА. Фенербахче предлагает игроку 9 млн евро

Фото: Denver Stiffs

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо интересен девяти командам НБА. "Даллас Маверикс" ведут переговоры с гардом на протяжении нескольких недель.

Также, как сообщает издание Hoops Hype, две команды из Восточной конференции готовы сделать предложение. Сам Кампаццо, по информации медиа, намерен остаться в НБА, даже несмотря на предложение от "Фенербахче" в девять миллионов евро за три года.

Если же Факундо примет предложение турецкого гранда, то станет одним из пяти самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. В своем последнем сезоне в НБА гард набирал по 5.1 очка, 1.8 подбора и 3.4 ассиста в среднем за матч.

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В статье: НБА БК Фенербахче Даллас Маверикс
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