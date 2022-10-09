Факундо Кампаццо интересен девяти командам НБА. Фенербахче предлагает игроку 9 млн евро

Аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо интересен девяти командам НБА. "Даллас Маверикс" ведут переговоры с гардом на протяжении нескольких недель.

Также, как сообщает издание Hoops Hype, две команды из Восточной конференции готовы сделать предложение. Сам Кампаццо, по информации медиа, намерен остаться в НБА, даже несмотря на предложение от "Фенербахче" в девять миллионов евро за три года.

Если же Факундо примет предложение турецкого гранда, то станет одним из пяти самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. В своем последнем сезоне в НБА гард набирал по 5.1 очка, 1.8 подбора и 3.4 ассиста в среднем за матч.