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Тренер Лейкерс рассказал о травмах Энтони Дэвиса

Баскетбол
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Дарвин Хэм дал несколько советов баскетболисту

Тренер Лейкерс рассказал о травмах Энтони Дэвиса

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Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм высказался о форварде своей команды Энтони Дэвисе.

"Энтони следует обращать внимание на своё тело. На протяжении многих лет у него были различные травмы, а особенно в течение последних пары лет. Некоторые из этих повреждений — просто случайные травмы, избежать которые едва ли было возможно. Как я уже упоминал в предыгровом пресс-релизе, это вещи, которые являются частью игры.

Моей главной задачей было убедиться, что он не травмируется летом, поработает над физической формой и приведёт её в наилучшее состояние перед новым сезоном. Что касается его баскетбольных навыков, то о них я никогда не беспокоился", — сказал Хэм на пресс-конференции.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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