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Шакил О'Нил рассказал, чему его научила гибель Коби Брайанта

Баскетбол
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Чемпион НБА хотел бы просто пожеть ещё раз руку Коби

Шакил О'Нил рассказал, чему его научила гибель Коби Брайанта

Фото: instagram.com/shaq

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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне телеэксперт, американец Шакил О'Нил высказался о гибели звёздного товарища по команде и соотечественника Коби Брайанта, разбившегося на вертолёте в январе 2020 года.

"До того, как Коби погиб, как скончалась моя сестра, я всегда считал, что смогу позвонить завтра. Дай мне купить этот бизнес, я позвоню тебе завтра. Я позвоню тебе завтра, я позвоню тебе завтра, а затем ты просыпаешься, а их нет.

Если бы я увидел Коби ещё раз, то мы бы просто спорили, ссорились и играли. Я бы хотел этого. Если у вас есть разногласия с кем-то, но мы всё ещё любите их и переживаете, протяните им руку. Вам не нужно их видеть, не нужно их обнимать и целовать, просто напишите им", – сказал О’Нил в интервью на YouTube-подкасте REVOLT.

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В статье: Шакил О'Нил
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