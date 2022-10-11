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Сын Леброна Джеймса подписал контракт с Nike
Бронни пошел по стопам отца
Старший сын лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Об этом проинформировала пресс-служба компании. Вскоре после этого Леброн разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по этому поводу.
"Наследие продолжается! Поздравляю молодого короля!" — написал Джеймс.
Напомним, что сам Леброн заключил первый контракт с Nike в 2003 году.
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