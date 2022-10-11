Сын Леброна Джеймса подписал контракт с Nike

Старший сын лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Об этом проинформировала пресс-служба компании. Вскоре после этого Леброн разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по этому поводу.

"Наследие продолжается! Поздравляю молодого короля!" — написал Джеймс.

Напомним, что сам Леброн заключил первый контракт с Nike в 2003 году.