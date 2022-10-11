  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сын Леброна Джеймса подписал контракт с Nike
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын Леброна Джеймса подписал контракт с Nike

Баскетбол
(1 голосов)

Бронни пошел по стопам отца

Сын Леброна Джеймса подписал контракт с Nike

Новина українською

Старший сын лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Об этом проинформировала пресс-служба компании. Вскоре после этого Леброн разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по этому поводу.

"Наследие продолжается! Поздравляю молодого короля!" — написал Джеймс.

Напомним, что сам Леброн заключил первый контракт с Nike в 2003 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде