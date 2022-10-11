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Назван окончательный список участников Суперлиги ФБУ
В этот список вошли 8 команд
8 клубов сыграют в рамках мужской Суперлиги в сезоне 2022/2023. Свои предварительные заявки на участие в Суперлиге клубы должны были подтвердить до 10 октября включительно. Из предыдущих 10 заявок не подтвердили свое участие в чемпионате МБК "Николаев" и СК "Прометей", которые не уплатили свои заявочные взносы.
Корабеллы, к сожалению, пропустят этот сезон из-за финансовых трудностей, в свою очередь, СК "Прометей" не выполнил условия по оплате взносов на участие в чемпионате Суперлиги и сосредоточит свои усилия на выступлениях в Латвийско-эстонской лиге.
Участники Суперлиги 2022-2023:
Будивельник (Киев),
Днепр (Днепр),
Киев-Баскет (Киев),
Запорожье (Запорожье),
Черкасские Обезьяны (Черкассы),
БИПА-Одесская область,
Старый Луцк-Университет (Луцк),
Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск)
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