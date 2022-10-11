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Назван окончательный список участников Суперлиги ФБУ

Баскетбол
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В этот список вошли 8 команд

Назван окончательный список участников Суперлиги ФБУ

Новина українською

8 клубов сыграют в рамках мужской Суперлиги в сезоне 2022/2023. Свои предварительные заявки на участие в Суперлиге клубы должны были подтвердить до 10 октября включительно. Из предыдущих 10 заявок не подтвердили свое участие в чемпионате МБК "Николаев" и СК "Прометей", которые не уплатили свои заявочные взносы.

Корабеллы, к сожалению, пропустят этот сезон из-за финансовых трудностей, в свою очередь, СК "Прометей" не выполнил условия по оплате взносов на участие в чемпионате Суперлиги и сосредоточит свои усилия на выступлениях в Латвийско-эстонской лиге.

Участники Суперлиги 2022-2023:

Будивельник (Киев),

Днепр (Днепр),

Киев-Баскет (Киев),

Запорожье (Запорожье),

Черкасские Обезьяны (Черкассы),

БИПА-Одесская область,

Старый Луцк-Университет (Луцк),

Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск)

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В статье: Суперлига
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