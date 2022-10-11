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Названы все участники Женской лиги на сезон 2022/23

Баскетбол
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Ждем старта сезона

Названы все участники Женской лиги на сезон 2022/23

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Определился окончательный список клубов-участников нового сезона в Женской лиге. Свои заявки на выступления в элитном дивизионе подали 13 клубов.

- Киев-Баскет
- Инваспорт-СДЮСШОР-5 (Днепр)
- сборная Полтавской области – СумНПУ (Сумы)
- Динамо-НПУ (Киев)
- ДЮСШ-УХСП (Переяслав)
- Венето-Черкассы
– ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б.Я. Литвака (Одесса)
- Ровно-ОШВСМ
- Франковск-Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- Винницкие молнии
- СДЮСШОР (Винница)
- КИВС (Львов)
- ОСДЮСШОР (Ровно)

Команды в Женской лиге будут играть по туровой системе календаря в четыре круга. Победители и призеры будут определены по итогам регулярного сезона.

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В статье: Женская баскетбольная Суперлига
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Источник:
ФБУ

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