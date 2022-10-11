Названы все участники Женской лиги на сезон 2022/23

Определился окончательный список клубов-участников нового сезона в Женской лиге. Свои заявки на выступления в элитном дивизионе подали 13 клубов.

- Киев-Баскет

- Инваспорт-СДЮСШОР-5 (Днепр)

- сборная Полтавской области – СумНПУ (Сумы)

- Динамо-НПУ (Киев)

- ДЮСШ-УХСП (Переяслав)

- Венето-Черкассы

– ИнтерХим-СДЮСШОР им. Б.Я. Литвака (Одесса)

- Ровно-ОШВСМ

- Франковск-Прикарпатье (Ивано-Франковск)

- Винницкие молнии

- СДЮСШОР (Винница)

- КИВС (Львов)

- ОСДЮСШОР (Ровно)

Команды в Женской лиге будут играть по туровой системе календаря в четыре круга. Победители и призеры будут определены по итогам регулярного сезона.